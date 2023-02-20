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  • Опубликована сегодня в 19:14

СВР: Россия уничтожали большую часть техники, переданной Украине Западом

Российские военнослужащие уничтожили большую часть военной техники, переданной Западом Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

"Служба внешней разведки располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — отметили в ведомстве.

Кроме того, киевский режим получил 9800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.

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