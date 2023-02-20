Российские военнослужащие уничтожили большую часть военной техники, переданной Западом Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
"Служба внешней разведки располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем", — отметили в ведомстве.
Кроме того, киевский режим получил 9800 ракет к РСЗО, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1 206 000 снарядов.
"Очередь" грузовиков на границе из Польши в Белоруссию достигла 60 км
Чтобы добраться до КПП, требуется отстоять в пробке около 63 часов, пишет газета Rzeczpospolita
США выделят $460 млн для оказания военной помощи Украине
Новая "посылка" будет содержать боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 120-мм снаряды для артиллерии
Мужчины смогут бесплатно посетить филиал Музея Победы в Тверской области 23 февраля
На территории исторического комплекса в предверии праздника также пройдут несколько уроков мужества для школьников
Рок-группа "Мумий Тролль" отменила все мартовские концерты
Продюсер группы Алиса Серегина отказалась комментировать сложившуюся ситуацию