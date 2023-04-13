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  • Опубликована сегодня в 15:00

Сводка Минобороны: Российские ПВО сбили за сутки 6 беспилотников и 9 реактивных снарядов HiMARS

Основные бои развернулись в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное Луганской народной республики, Кирилловка и Волноваха Донецкой народной республики.

Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 97 опорных пунктов ВСУ на огневых позициях в 124 районах, указывается в сводке Минобороны РФ.

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