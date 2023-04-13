Основные бои развернулись в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Кременная, Пшеничное, Рубежное Луганской народной республики, Кирилловка и Волноваха Донецкой народной республики.
Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 97 опорных пунктов ВСУ на огневых позициях в 124 районах, указывается в сводке Минобороны РФ.
Die Welt: ЕС не сможет использовать российские активы для восстановления Украины
Евросоюз не сможет использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, поскольку после завершения конфликта, их придется вернуть.
Правительство Швеции предложило выделить полиции безопасности дополнительные $5,34 млн
Всего ведомству предлагается выделить около $32 млн
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