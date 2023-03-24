Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные военные специалисты, которые сопровождают передаваемое киевскому режиму оружие, являются законной целью вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев отметил, что сами поставки оружия не являются вовлечением в конфликт, однако если это оружие сопровождают специалисты — это прямое доказательство вовлеченности в боевые действия.
Такие лица являются врагами нашего государства и подлежат уничтожению, подчеркнул Медведев.
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