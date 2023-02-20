Странам Запада не удалось использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки в ужесточении отношений с Россией. Об этом сообщает Financial Times.
По мнению авторов издания, лидеры Западных страны пытались убедить своих коллег в том, что специальная военная операция на Украине угрожает их безопасности.
Лидеры стран Африки и Латинской Америки больше беспокоятся из-за инфляции, роста цен на энергоносители, а также продовольственной безопасности.
Развивающиеся страны не доверяют западным партнерам, так как те отказываются выплачивать компенсации за причиненный климатический ущерб и неготовность делиться вакцинами от COVID-19.
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