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  • Опубликована сегодня в 16:00

Guardian: Запад готовится на любые варианты реагирования России на контрнаступление ВСУ

Страны Запада готовятся к любым вариантам реагирования вооруженных сил России на ожидающееся контрнаступление украинских боевиков. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании.

По данным газеты, британские официальные лица заявили о том, что надо быть готовым к "крайним действиям". Заявление было сделано на саммите глав МИД стран-членов G7.

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