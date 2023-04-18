Страны Запада готовятся к любым вариантам реагирования вооруженных сил России на ожидающееся контрнаступление украинских боевиков. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на неназванных официальных лиц Великобритании.
По данным газеты, британские официальные лица заявили о том, что надо быть готовым к "крайним действиям". Заявление было сделано на саммите глав МИД стран-членов G7.
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