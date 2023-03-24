Вооруженные силы России уничтожат западную военную технику, если киевский режим начнет контрнаступление. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью каналу US Tour of Duty.
Эксперт напомнил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" можно подбить обычным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), находящимся на вооружении России.
Риттер подчеркнул, что данная техника не является новейшей и русские с ней хорошо знакомы, так как готовились сражаться с этими танками на протяжении десятилетий.
Все, что поставлено киевскому режиму западными странами, будет сожжено на поле боя.
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