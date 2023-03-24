Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 76,4479
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.03.2023 : 82,3923
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:12

Риттер: русские уничтожат всю западную технику, если ВСУ начнут наступать

Вооруженные силы России уничтожат западную военную технику, если киевский режим начнет контрнаступление. Об этом сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью каналу US Tour of Duty.

Эксперт напомнил, что немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы" можно подбить обычным противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), находящимся на вооружении России.

Риттер подчеркнул, что данная техника не является новейшей и русские с ней хорошо знакомы, так как готовились сражаться с этими танками на протяжении десятилетий.

Все, что поставлено киевскому режиму западными странами, будет сожжено на поле боя.

Мир

Шольц: "Я часто говорил с российским президентом и буду продолжать это делать"

Двусторонние контакты с Москвой в современных реалиях необходимы

Читать полностью

Связанная с американским правительством компания NewsGuard потребовала признать издание Pravda.Ru иностранным агентом в США

Значит журналисты делают все правильно

Читать полностью

Общество

Мишустин: завершилось строительство первых 107 км автомагистрали М-12 "Восток"

В 2023 году дорога будет полностью пущена в обиход

Читать полностью

Захарова: украинцы для НАТО — расходный материал

Запад цинично относится к Киеву, что хорошо видно из новости о готовности Британии поставить боеприпасы с обедненным ураном

Читать полностью

Новости