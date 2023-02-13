Вооруженные силы России уничтожит иностранных боевиков, сражающихся в радах ВСУ. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

"Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. Тридцать тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в предстоящих событиях", — подчеркнул военный.

Ранее Макгрегор заявлял о том, что оборона ВСУ на южном направлении потерпела крах. Это стало возможным благодаря современной тактике российской армии.