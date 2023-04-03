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  • Опубликована сегодня в 20:54

Шталь: Украина не сможет сопротивляться России без помощи со стороны США

Ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь заявила, что без американской военной помощи украинские боевики не смогут оказать сопротивления вооруженным силам России. Об этом она сообщили в интервью с конгрессменом Марджори Тейлор Грин.

Журналистка спросила политика не беспокоит ли ее то, что Россия будет граничить я Польшей, если Вашингтон перестанет помогать Киеву.

Политик ответила, что Украина не является членом НАТО, ни 51-м штатом США, кроме того, Вашингтон не может позволить себе еще одну чужую войну.

Грин резюмировала — Соединенные Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать войну с Россией.

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