Ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь заявила, что без американской военной помощи украинские боевики не смогут оказать сопротивления вооруженным силам России. Об этом она сообщили в интервью с конгрессменом Марджори Тейлор Грин.

Журналистка спросила политика не беспокоит ли ее то, что Россия будет граничить я Польшей, если Вашингтон перестанет помогать Киеву.

Политик ответила, что Украина не является членом НАТО, ни 51-м штатом США, кроме того, Вашингтон не может позволить себе еще одну чужую войну.

Грин резюмировала — Соединенные Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать войну с Россией.