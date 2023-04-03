Ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь заявила, что без американской военной помощи украинские боевики не смогут оказать сопротивления вооруженным силам России. Об этом она сообщили в интервью с конгрессменом Марджори Тейлор Грин.
Журналистка спросила политика не беспокоит ли ее то, что Россия будет граничить я Польшей, если Вашингтон перестанет помогать Киеву.
Политик ответила, что Украина не является членом НАТО, ни 51-м штатом США, кроме того, Вашингтон не может позволить себе еще одну чужую войну.
Грин резюмировала — Соединенные Штаты должны добиваться мира на Украине, а не финансировать войну с Россией.
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