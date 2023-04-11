Украинские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность молодых людей из России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу ФСБ Александра Бортникова.
С февраля 2022 года сотрудники спецслужб предотвратили 118 преступлений террористической направленности, в которых исполнителями были подростки и молодые люди.
Бортников отметил, что активная вербовка молодых людей началась с началом специальной военной операции.
С территории Украины подготавливаются и координируются вооруженные нападения на учебные заведения. Выбор для вербовки ведется среди людей, находящихся под влиянием идей "Колумбайна" (террористическое движение, запрещенное в России).
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