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  • Опубликована сегодня в 8:22

Доброволец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Доброволец из ДНР рассказа о пытках, которые к нему применяли украинские боевики, когда он находился в плену. Об этом сообщает РИА Новости.

В плен военнослужащие попал в сентябре 2022 года под Марьинкой. Сотрудники СБУ пилили ему ноги напильником и ножовкой, пытались также отрезать пальцы секатором. Обливали бензином и имитировали казнь.

В конечном счете, бандиты поняли, что боец может быть им полезен для "правильной" отчетности и заставили его указать в протоколе местом пленения не Марьинку, а другую территорию

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