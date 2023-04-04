Доброволец из ДНР рассказа о пытках, которые к нему применяли украинские боевики, когда он находился в плену. Об этом сообщает РИА Новости.
В плен военнослужащие попал в сентябре 2022 года под Марьинкой. Сотрудники СБУ пилили ему ноги напильником и ножовкой, пытались также отрезать пальцы секатором. Обливали бензином и имитировали казнь.
В конечном счете, бандиты поняли, что боец может быть им полезен для "правильной" отчетности и заставили его указать в протоколе местом пленения не Марьинку, а другую территорию
СБУ создала сеть торговли наркотиками в Сумах
Запрещенные препараты предназначены боевикам, но продаются частным клиентам
Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров
Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube
Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.