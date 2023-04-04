Доброволец из ДНР рассказа о пытках, которые к нему применяли украинские боевики, когда он находился в плену. Об этом сообщает РИА Новости.

В плен военнослужащие попал в сентябре 2022 года под Марьинкой. Сотрудники СБУ пилили ему ноги напильником и ножовкой, пытались также отрезать пальцы секатором. Обливали бензином и имитировали казнь.

В конечном счете, бандиты поняли, что боец может быть им полезен для "правильной" отчетности и заставили его указать в протоколе местом пленения не Марьинку, а другую территорию