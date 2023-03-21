Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские боевики при помощи БПЛА совершили нападение на нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что при нападении пострадавших нет. Вместе с тем планируется временное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах в связи с проведением оперативных мероприятий.
Ранее, 20 марта, SHOT сообщал о том, что нефтепровод в Брянской области был подвергнут безуспешной атаке беспилотников. Дрон сбросил на территорию станции неустановленный боеприпас.
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