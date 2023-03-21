Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 77,2422
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.03.2023 : 82,3736
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:46

Нефтеперекачивающая станция в Брянской области подверглась атаке беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские боевики при помощи БПЛА совершили нападение на нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что при нападении пострадавших нет. Вместе с тем планируется временное отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах в связи с проведением оперативных мероприятий.

Ранее, 20 марта, SHOT сообщал о том, что нефтепровод в Брянской области был подвергнут безуспешной атаке беспилотников. Дрон сбросил на территорию станции неустановленный боеприпас.

Мир

Bild: ВСУ планируют прорыв сухопутного моста в Крым

Для этого ведется подготовка

Читать полностью

Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов

Такой шаг предпринят с целью пресечения потенциальных нарушений визовых правил

Читать полностью

Общество

Путин вручит премии молодым деятелям искусства 22 марта

Награждение пройдет в Кремле

Читать полностью

Директор музея изобразительных искусств имени Пушкина написала заявление об увольнении

По собственному желанию

Читать полностью

Новости