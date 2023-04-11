Пользователи Twitter из Германии возмутились требованием заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника поставить украинским боевикам больше военной техники.

Мельник ранее заявил, что Киев ждет от Берлина решения о поставках истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Также он потребовал и увеличения поставок танков.

Один из пользователей соцсети отметил, что Мельника надо поставить на место, что в скором времени и сделает Россия.

"Вам лучше готовиться, русские уже на пороге", — поддержал комментатора другой пользователь.

Еще один немецкий гражданин напомнил, что Украина не является ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, поэтому ей следует начать переговоры с Россией.