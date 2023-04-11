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  • Опубликована сегодня в 15:52

Ахеджакову призвали наделить статусом иноагента и судить по статьей о госизмене

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснов с требованием возбудить уголовные дела в отношении артистки Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении злоумышленницы требует возбудить дело в том числе по статьей государственная измена.

Также требуется рассмотреть вопрос о признании Ахеджаковой иностранным агентом, лишить ее званий и наград.

После того, как актриса уволилась из "Современника", она начала активно раздавать интервью украинским изданиям, в которых желала киевскому режиму победы.

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