Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснов с требованием возбудить уголовные дела в отношении артистки Лии Ахеджаковой. Об этом сообщает ТАСС.
В отношении злоумышленницы требует возбудить дело в том числе по статьей государственная измена.
Также требуется рассмотреть вопрос о признании Ахеджаковой иностранным агентом, лишить ее званий и наград.
После того, как актриса уволилась из "Современника", она начала активно раздавать интервью украинским изданиям, в которых желала киевскому режиму победы.
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