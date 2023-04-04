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  • Опубликована сегодня в 9:44

Рогов посоветовал Зеленскому не заниматься самовнушением по поводу успеха контрнаступления

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не внушать себе возможность успешного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе киевского режима пора готовить для себя план "Б", где "Б" является производной от слова "бежать".

Мир

Братчук: во время обстрела Одессы загорелось предприятие

Какой именно объект был поражен, не уточняется

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Володин: Запад создал в центре Европы террористическое государство Украина

Киевский режим хочет заткнуть рот тем, кто говорит правду

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Общество

Новый выпуск "ЧБД?" за два дня набрал 45 млн просмотров

Основатели юмористической интернет-программы отказались от публикации видео на YouTube

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Галустян получил армянское гражданство

На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.

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Новости