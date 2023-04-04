Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал президента Украины Владимира Зеленского не внушать себе возможность успешного контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Главе киевского режима пора готовить для себя план "Б", где "Б" является производной от слова "бежать".