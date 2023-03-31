Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю закончится для киевского режима катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик отметил, что власти Украины очень много говорят о подобных планах.
Константинов выразил мнение, что после этого провала Киев попробует пойти на переговоры с Россией, но это будет уже очень непросто. Парламентарий подчеркнул, что с нынешним руководством Украины не должно быть никакого формального перемирия.
Экс-глава Генштаба Чехии: танки Leopard не являются «чудо-оружием»
Технику успешно уничтожали даже террористы в Сирии и Турции
Российские военнослужащие устроили «Судный день» для ВСУ
Спецназ существенно проредил ряды бойцов ВСУ
Жена Валерия Меладзе выступит на корпоративе за 850 тыс. рублей
Певица также нужна мясная и рыбная нарезки
В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель