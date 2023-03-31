Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю закончится для киевского режима катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что власти Украины очень много говорят о подобных планах.

Константинов выразил мнение, что после этого провала Киев попробует пойти на переговоры с Россией, но это будет уже очень непросто. Парламентарий подчеркнул, что с нынешним руководством Украины не должно быть никакого формального перемирия.