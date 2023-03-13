Украинские боевики несут большие потери в Артемовске, что связано с нехваткой боеприпасов и сложностью с вывозом раненых. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным журналистов, украинские военнослужащие не могут использовать мощеные дороги для подвоза боеприпасов, а грунт не проходим для многих видов транспорта.
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