Украинские боевики несут большие потери в Артемовске, что связано с нехваткой боеприпасов и сложностью с вывозом раненых. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным журналистов, украинские военнослужащие не могут использовать мощеные дороги для подвоза боеприпасов, а грунт не проходим для многих видов транспорта.