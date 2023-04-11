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  • Опубликована сегодня в 8:32

На Сахалине задержали мужчину, который планировал выехать на Украину

На Сахалине задержали гражданина России, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

Злоумышленник планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России. Отмечается, что он планировал проникнуть на Украину через третью страну.

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