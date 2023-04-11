На Сахалине задержали гражданина России, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.
Злоумышленник планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России. Отмечается, что он планировал проникнуть на Украину через третью страну.
Продажи MacBook в мире упали более чем на 40%
Продажи персональных компьютеров Apple упали на 40,5% в первом квартале 2023 года. Об этом сообщают мировые рейтинговые агентства.
ChatGPT написал план мирного договора по Украине
Он состоит из пунктов о немедленном прекращении огня, отводе войск на первоначальные позиции, создании демилитаризации зоны
Функция удаления профиля на "Госуслугах" снова доступна пользователям
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