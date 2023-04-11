На Сахалине задержали гражданина России, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Сахалинской области.

Злоумышленник планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против России. Отмечается, что он планировал проникнуть на Украину через третью страну.