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  • Опубликована сегодня в 14:34

Омбудсмен ДНР рассказала о новых пытках в отношении российских пленных

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила о том, что украинские боевики применяют к российским военнопленным новые пытки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — отметила Морозова.

Все данные будут переданы в Следственный кабинет. Морозова подчеркнула, что российские военнослужащие держатся, их не удалось сломать.

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