Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила о том, что украинские боевики применяют к российским военнопленным новые пытки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — отметила Морозова.

Все данные будут переданы в Следственный кабинет. Морозова подчеркнула, что российские военнослужащие держатся, их не удалось сломать.