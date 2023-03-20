Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила о том, что украинские боевики применяют к российским военнопленным новые пытки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", — отметила Морозова.
Все данные будут переданы в Следственный кабинет. Морозова подчеркнула, что российские военнослужащие держатся, их не удалось сломать.
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