Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об атаке беспилотника в Суземском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дрон был начинен взрывчаткой, которую он сбросил во время полета. В результате происшествия пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.

Разрушений нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.