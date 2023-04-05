Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 79,3563
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.04.2023 : 86,7207
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:49

Брянскую область атаковал БПЛА, начиненный взрывчаткой

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об атаке беспилотника в Суземском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дрон был начинен взрывчаткой, которую он сбросил во время полета. В результате происшествия пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.

Разрушений нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Мир

Зеленский: между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Лидер киевского режима также награжден высшей госнаградой Польши

Читать полностью

Российские военные сорвали контратаку ВСУ в районе Северска

Были ликвидированы около 80 боевиков

Читать полностью

Общество

Warner Bros. планирует снять сериал по "Гарри Поттеру"

Предположительно, сериал выйдет на площадке HBO

Читать полностью

Быстрое отрезвление стало реальностью

Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.

Читать полностью

Новости