Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об атаке беспилотника в Суземском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дрон был начинен взрывчаткой, которую он сбросил во время полета. В результате происшествия пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.
Разрушений нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
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