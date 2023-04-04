Эксперты американского Института изучения войны подтвердили продвижение российских военных в центральной части Артемовска. Об этом сообщается в отчете учреждения.
Под контролем военнослужащих находится центр города, здесь поднят российский флаг. Сделано это было в ночь на 3 апреля.
Западный районы Артемовска по-прежнему находятся под контролем украинских боевиков.
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Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.