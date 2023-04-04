Эксперты американского Института изучения войны подтвердили продвижение российских военных в центральной части Артемовска. Об этом сообщается в отчете учреждения.

Под контролем военнослужащих находится центр города, здесь поднят российский флаг. Сделано это было в ночь на 3 апреля.

Западный районы Артемовска по-прежнему находятся под контролем украинских боевиков.