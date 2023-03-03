Российские военнослужащие фактически окружили Артемовск. Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Бойцы практически окружили город, осталась лишь одна дорога. Клещи постепенно сжимаются.

Отмечается, что среди противников российских военных выставляют в основном стариков и детей, которые живут в боевых условиях день или два.