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  • Опубликована сегодня в 15:31

Российские военные практически окружили Артемовск

Российские военнослужащие фактически окружили Артемовск. Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.

Бойцы практически окружили город, осталась лишь одна дорога. Клещи постепенно сжимаются.

Отмечается, что среди противников российских военных выставляют в основном стариков и детей, которые живут в боевых условиях день или два.

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