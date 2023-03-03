Российские военнослужащие фактически окружили Артемовск. Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина.
Бойцы практически окружили город, осталась лишь одна дорога. Клещи постепенно сжимаются.
Отмечается, что среди противников российских военных выставляют в основном стариков и детей, которые живут в боевых условиях день или два.
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Эта тактика не новая
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