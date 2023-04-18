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  • Опубликована сегодня в 15:54

Российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в Артемовске

В Министерстве обороны России заявили, что российские штурмовые отряды овладели еще тремя кварталами в Артемовске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о северной, центральной и южной частях города. Сделано это было при поддержке подразделений Южной группировки войск, а также ВДВ. Данные подразделения пресекают попытки контратак с флангов.

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