Турецкий национальный банк Ziraat осуществляет тщательный контроль при регистрации банковского счета для жителей России.

При этом нет никаких ограничений на подачу заявлений, как сообщил представитель банка в руководящем положении в одной из филиалов в столице Турции, Анкаре.

Ранее поступали сообщения о том, что россиянам массово отказывают в открытии банковских счетов в Турции, также утверждалось, что имели место случаи закрытия счетов в государственном банке Ziraat.

Собеседник агентства сообщил, что Центральный офис банка проводит строгий контроль при проверке соответствия. Это означает предоставление полной и точной информации (включая имя, фамилию, отчество), доказательства разрешения на работу на территории Турции или студенческой визы, а также наличие разрешения на проживание (ВНЖ). В большинстве случаев наличие депозита не требуется.

Согласно его словам, нет никаких ограничений на открытие банковского счета для граждан России.

"Не поступали никакие инструкции по этому вопросу. Мы принимаем заявления от граждан РФ. При соответствии всем необходимым документам проблем нет", — уточнил он.

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