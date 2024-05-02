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Врач Агапкин призвал добавлять в рацион жирные сорта рыбы для поддержания здоровья
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 12:29

Врач Агапкин призвал добавлять в рацион жирные сорта рыбы для поддержания здоровья

В последнем выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", ведущие — доктор реабилитологии Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова, поделились важной информацией о том, какие три продукта следует включить в свой ежедневный рацион для поддержания здоровья.

Агапкин рекомендует регулярно употреблять тыквенные семечки, семена льна и жирные виды рыбы. Он подчеркнул важность включения этих продуктов в питание. Среди рыбы, на которую он обратил внимание, — семга, горбуша, форель, сельдь, килька, сардины и скумбрия.

Трофимова дополнила, объяснив, что эти продукты содержат жирные кислоты, необходимые для правильного усвоения организмом витаминов.

Фото:commons.wikimedia.org/Laitr Keiows(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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