В последнем выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", ведущие — доктор реабилитологии Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова, поделились важной информацией о том, какие три продукта следует включить в свой ежедневный рацион для поддержания здоровья.
Агапкин рекомендует регулярно употреблять тыквенные семечки, семена льна и жирные виды рыбы. Он подчеркнул важность включения этих продуктов в питание. Среди рыбы, на которую он обратил внимание, — семга, горбуша, форель, сельдь, килька, сардины и скумбрия.
Трофимова дополнила, объяснив, что эти продукты содержат жирные кислоты, необходимые для правильного усвоения организмом витаминов.
Фото:commons.wikimedia.org/Laitr Keiows(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
В Индии представлено и доступно к заказу новое поколение Suzuki Swift
В Индии начат приём предварительных заказов на новое поколение Suzuki Swift. Предоплата за заявку составляет 11 тысяч рупий (примерно 12 тысяч рублей), а официальный старт продаж и объявление цен запланированы на 9 мая.
В Турции сообщили об отсутствии запрета на открытие счетов для российских граждан
Турецкий национальный банк Ziraat осуществляет тщательный контроль при регистрации банковского счета для жителей России.
Врач Островская посоветовала использовать пшеничную или ржаную муку для куличей
Для приготовления более полезных для здоровья куличей рекомендуется использовать цельнозерновую пшеничную или ржаную муку, чтобы снизить гликемический индекс и уровень сахара в крови, советует эндокринолог Елена Островская.
Синоптик Вильфанд сообщил, что в мае в России ожидаются резкие колебания погоды
Температура воздуха будет близка к норме по всей территории страны, но прогнозируются значительные и внезапные изменения, включая резкие повышения и понижения температуры.