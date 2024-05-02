В последнем выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", ведущие — доктор реабилитологии Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова, поделились важной информацией о том, какие три продукта следует включить в свой ежедневный рацион для поддержания здоровья.

Агапкин рекомендует регулярно употреблять тыквенные семечки, семена льна и жирные виды рыбы. Он подчеркнул важность включения этих продуктов в питание. Среди рыбы, на которую он обратил внимание, — семга, горбуша, форель, сельдь, килька, сардины и скумбрия.

Трофимова дополнила, объяснив, что эти продукты содержат жирные кислоты, необходимые для правильного усвоения организмом витаминов.

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