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  • Опубликована сегодня в 15:34

Поддубный: в ходе СВО ликвидирован известный неонацист Сергей Лемец

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о ликвидации офицера ГУР МО Украины Сергея Лемеца. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Уничтоженный боевик являлся полевым командиром группировки неонацистов "Сотни Лева", он принимал участие в боевых действиях с 2014 года.

Украинские издания утверждали, что Лемец был координатором оранжевой революции в 2005 году, а также на майдане в 2014 году.

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