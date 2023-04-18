Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил о ликвидации офицера ГУР МО Украины Сергея Лемеца. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Уничтоженный боевик являлся полевым командиром группировки неонацистов "Сотни Лева", он принимал участие в боевых действиях с 2014 года.

Украинские издания утверждали, что Лемец был координатором оранжевой революции в 2005 году, а также на майдане в 2014 году.