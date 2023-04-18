Украину ожидает очередной Майдан, а также государственный переворот после завершения специальной военной операции. С таким мнением выступили журналисты издания Politico.
Как отметил в комментарии изданию один из бывших украинских министров, конфликт на Украине породил у людей надежды и ожидание перемен.
Люди захотят благосостояния, справедливости, а также реформ, которые они требовали в 2014 году. Это может привести к Майдану.
Кроме того, причиной государственного переворота может стать президент Владимир Зеленский, высокие рейтинги которого связаны лишь с конфликтом в стране, после завершения которого популярность главы государства упадут до 11%.
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