Виновные в произошедшей 10 лет назад трагедии в Доме профсоюзов в Одессе должны быть привлечены к ответственности, поскольку у подобных преступлений не существует ограничения по времени, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Он отметил, что помнят всех погибших в тот трагический день и настаивают на необходимости наказания тех, кто стоит за этим ужасным преступлением.
Песков также представил "абсолютно недопустимой и позорной главой в истории Украины" отсутствие наказания для организаторов и исполнителей данного преступления против человечности.
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