Украинские боевики приступили к проведению наступательной операции около Павловки. Об этом сообщает портал "Русская Весна".

Еще одно направление прорыва находится недалеко от Никольского. К счастью, передвижение противника было вовремя вскрыто российской разведкой и по врагу начала работать артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты.