Украинские боевики приступили к проведению наступательной операции около Павловки. Об этом сообщает портал "Русская Весна".
Еще одно направление прорыва находится недалеко от Никольского. К счастью, передвижение противника было вовремя вскрыто российской разведкой и по врагу начала работать артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты.
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