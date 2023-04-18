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  • Опубликована сегодня в 9:30

ВСУ предприняли попытку наступления около Павловки

Украинские боевики приступили к проведению наступательной операции около Павловки. Об этом сообщает портал "Русская Весна".

Еще одно направление прорыва находится недалеко от Никольского. К счастью, передвижение противника было вовремя вскрыто российской разведкой и по врагу начала работать артиллерия, управляемые ракеты и вертолеты.

Мир

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28 апреля стартует летний сезон на курорте

28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"

По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.

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