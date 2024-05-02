Армяно-азербайджанский конфликт не теряет своей актуальности. Попытки провести новую границу между государствами вызывают протесты в Армении.

Сегодня Министерство внутренних дел Армении сообщило о задержании 30 участников несанкционированной акции протеста в районе села Киранц. Среди задержанных были несовершеннолетние. Эту информацию распространило РИА "Новости".

"31 гражданин был задержан за невыполнение законных требований полиции", — сообщили в правоохранительных органах Армении.

Протестная акция продолжается в другом месте, недалеко от того же села. Активисты перекрыли дорогу из Армении в Грузию.

Фото: Pandukht/commons.wikimedia.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)