Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
Задержанный шпион передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.
Среди объектов, информацию о которых он передавал, входили банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения и прочие места массового скопления граждан.
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