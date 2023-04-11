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  • Опубликована сегодня в 7:05

В Запорожской области задержали шпиона, который передавал ВСУ важную информацию

Сотрудники правоохранительных органов задержали агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанный шпион передавал данные о местоположении военных и гражданских объектов.

Среди объектов, информацию о которых он передавал, входили банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения и прочие места массового скопления граждан.

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