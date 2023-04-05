Президент Украины Владимир Зеленский не исключил вывод войск из Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости.
В случае угрозы потери личного состава вооруженных сил Украины, которая может произойти вследствие окружения, будут приняты "правильные решения". Какие именно — выводить войска или дать им погибнуть, глава киевского режима не уточнил.
Напомним, ранее вооруженные силы России водрузили триколор на здании администрации Артемовска, что с "юридической" точки зрения означает, что город взят.
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