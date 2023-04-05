Российские военнослужащие сорвали контратаку украинских боевиков в районе Северска. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Этому способствовала атака артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр". Было уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих.

Кроме того, были поражены войска противника в районах Невского и Червоной Дибровы в ЛНР, здесь ВСУ потеряли свыше 80 солдат, два автомобиля, гаубицу Д-30 и боевой бронеавтомобиль.