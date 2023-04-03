Вооруженные силы России под Артемовском уничтожили двух высокопоставленных украинских боевиков. Об этом сообщает "Русская весна".

Первым оказался офицер главного управления разведки Украины Артур Пашкуляк по кличке Махно, второй — полковник спецназа СБУ "Альфа" Александр Вдовиченко.