Вооруженные силы России под Артемовском уничтожили двух высокопоставленных украинских боевиков. Об этом сообщает "Русская весна".
Первым оказался офицер главного управления разведки Украины Артур Пашкуляк по кличке Махно, второй — полковник спецназа СБУ "Альфа" Александр Вдовиченко.
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