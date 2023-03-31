Российские военнослужащие из 24-й отдельной бригады спецназа устроили "Судный день" для украинских боевиков. Об этом сообщает "Русская весна".

Как отмечают военные корреспонденты, была проведена успешная операция по выявлению и уничтожению группы ВСУ. Точный удар привел к значительным потерям противника.