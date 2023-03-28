Один из летчиков ВКС России заявил о готовности отразить потенциальное контрнаступление Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что знает о готовящемся контрнаступлении по всем фронтам и готов к отражению агрессии.

Штурмовая авиация не позволит украинским боевикам выйти на российские рубежи, добавил пилот.