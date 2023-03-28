Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 76,5662
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.03.2023 : 82,2913
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 8:38

Российская авиация готова к отражению контрнаступления ВСУ

Один из летчиков ВКС России заявил о готовности отразить потенциальное контрнаступление Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что знает о готовящемся контрнаступлении по всем фронтам и готов к отражению агрессии.

Штурмовая авиация не позволит украинским боевикам выйти на российские рубежи, добавил пилот.

Мир

Минфин США обеспокоился снижением уровня мировой торговли в долларах

Министерство финансов США серьезно озабочено тем, что страны активно сокращают торговлю в долларах. По данным ведомства, доля доллара США в международных валютных резервах снизилась до 60%, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.

Читать полностью

На сайте президента Украины появилась петиция с требованием запретить применение боеприпасов с объединенным ураном

Это преступление против планеты

Читать полностью

Общество

Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий

Некоторые из них пройдут за рубежом

Читать полностью

Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен

Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине

Читать полностью

Новости