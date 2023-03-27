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  • Опубликована сегодня в 13:16

ВСУ атаковали село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики обстреляли село Графовка Краснояружского района. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В результате агрессии со стороны ВСУ никто не пострадал, однако есть разрушения на объектах инфраструктуры.

В частности, обстрел привел к тому, что были посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Повреждена хозяйственная постройка. Также в селе нарушено газоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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