Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки более 380 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Военнослужащие уничтожались благодаря прицельным ударам российской авиации и артиллерии. Кроме того, был подбит один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две гаубицы "Гвоздика".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ВСУ подтягивают к Артемовску артиллерию.