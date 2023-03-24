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  • Опубликована сегодня в 15:00

Минобороны: за сутки на Донецком направлении ликвидированы свыше 380 украинских военных

Российские военнослужащие уничтожили за прошедшие сутки более 380 украинских боевиков на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Военнослужащие уничтожались благодаря прицельным ударам российской авиации и артиллерии. Кроме того, был подбит один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две гаубицы "Гвоздика".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ВСУ подтягивают к Артемовску артиллерию.

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