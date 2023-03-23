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  • Опубликована сегодня в 8:27

ВС РФ атакуют ВСУ под Авдеевкой с помощью БПЛА Mavic

Военнослужащие России наступают на позиции ВСУ под Авдеевкой, используя дроны Mavic. Об этом сообщает "Русская весна".

Операторы БПЛА отслеживают передвижение украинских боевиков и их техники, после чего сбрасывают осколочные гранаты.

Использование беспилотников позволяет сохранять жизни российским военнослужащим, а также корректировать огонь артиллерии.

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