Военнослужащие России наступают на позиции ВСУ под Авдеевкой, используя дроны Mavic. Об этом сообщает "Русская весна".

Операторы БПЛА отслеживают передвижение украинских боевиков и их техники, после чего сбрасывают осколочные гранаты.

Использование беспилотников позволяет сохранять жизни российским военнослужащим, а также корректировать огонь артиллерии.