Военнослужащие России наступают на позиции ВСУ под Авдеевкой, используя дроны Mavic. Об этом сообщает "Русская весна".
Операторы БПЛА отслеживают передвижение украинских боевиков и их техники, после чего сбрасывают осколочные гранаты.
Использование беспилотников позволяет сохранять жизни российским военнослужащим, а также корректировать огонь артиллерии.
Экс-советник Пентагона: Украине следует согласиться с вхождением в РФ новых территорий за денежную компенсацию
Это позволит стабилизировать ситуацию
Медведев: арест президента России – это объявление войны
Такой сценарий маловероятен
Всероссийский форум по профобразованию пройдет в Челябинске
Главные темы - развития дополнительного образования и его взаимодействия с основной программой обучения
Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства
Где был Полунин, не уточняется