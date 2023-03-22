Украинские боевики обстреляли село Борисовка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Снаряды упали на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате акта агрессии погиб мужчина, который работал сторожем.

Осколки снарядов повредили три частных домовладения. Здесь были выбиты стекла и посечены фасады. Кроме того, было повреждено электро и газоснабжение территории села. Сотрудники аварийных служб уже устраняют проблему.