Исследователи выяснили, что больше всего среди сортов шашлыка подорожал куриный. В России цены на него выросли на 25 процентов, а средняя стоимость составила почти 340 рублей за килограмм. Значительно поднялись цены и на заготовки из индейки - здесь показатель по сравнению с прошлым годом поднялись на 16 процентов. Теперь килограмм продуктов составит в среднем 457 рублей. При этом шашлыка из говядины такой скачок не коснулся - мясо стало дороже всего лишь на один процент, а его продажи выросли на 35 процентов.

Эксперты также подсчитали цену сопутствующих товаров: угля, шампуров, мангала и средства для розжига. В результате получилось, что средняя московская цена пикника с шашлыком обойдется примерно в 2,2 тысячи рублей. Если добавить разные сорта мяса и печеные овощи, то расходы составят около трех тысяч за 2-3 кг угощения.

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