Российские военнослужащие взяли под контроль завод "Востокмаш" в Артемовске. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В сети появились снимки российских бойцов недалеко от цеха санитарно-технической арматуры, где 20 декабря 2022 года глава киевского режима демонстративно награждал украинских боевиков.