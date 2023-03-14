Российские военнослужащие взяли под контроль завод "Востокмаш" в Артемовске. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В сети появились снимки российских бойцов недалеко от цеха санитарно-технической арматуры, где 20 декабря 2022 года глава киевского режима демонстративно награждал украинских боевиков.
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По оценке экспертов, объемы углеводородов составляет от 24 до 84 млн баррелей в нефтяном эквиваленте
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