Украинский беспилотник совершил атаку на Брянский химический завод недалеко от города Сельцо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, дрон был уничтожен системой "Панцирь" в нескольких километрах от цели.

БПЛА летел на малой высоте, место падения было оцеплено сотрудниками силовых ведомств.