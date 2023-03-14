Украинский беспилотник совершил атаку на Брянский химический завод недалеко от города Сельцо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как отмечает издание, дрон был уничтожен системой "Панцирь" в нескольких километрах от цели.
БПЛА летел на малой высоте, место падения было оцеплено сотрудниками силовых ведомств.
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