Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 75,4609
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.03.2023 : 80,6102
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:58

ПВО РФ сбило украинский БПЛА в Брянской области

Украинский беспилотник совершил атаку на Брянский химический завод недалеко от города Сельцо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, дрон был уничтожен системой "Панцирь" в нескольких километрах от цели.

БПЛА летел на малой высоте, место падения было оцеплено сотрудниками силовых ведомств.

Мир

Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» в Артемовске

Здесь Зеленский вручал награды боевикам

Читать полностью

Миллиардер Гриффин: американский капитализм рушится на глазах

Правительству не следовало быть столь решительным

Читать полностью

Общество

Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.

Читать полностью

В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов

Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий

Читать полностью

Новости