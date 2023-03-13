Украинские боевики нанесли удар по селу Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В результате агрессии пострадали фасады пяти частных домов, имеются разрушения в двух хозяйственных постройках. Также были повреждены два автомобиля.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал Сотрудники правоохранительных органов проводят подомовой обход населенного пункта.