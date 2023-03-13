Украинские боевики нанесли удар по селу Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В результате агрессии пострадали фасады пяти частных домов, имеются разрушения в двух хозяйственных постройках. Также были повреждены два автомобиля.
К счастью, никто из мирных жителей не пострадал Сотрудники правоохранительных органов проводят подомовой обход населенного пункта.
Замглавы МИД Вершинин: Россия не возражает продлить зерновую сделку на 60 дней
Напомним, что срок действия договора истекает 18 марта
Пентагон: США планирует закупить 24 гиперзвуковые ракеты в следующем году
Американское министерство обороны хочет потратить $11 млрд
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать