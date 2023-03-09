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  • Опубликована сегодня в 14:56

теракт в Брянской области В Минобороне России назвали удар по объектам инфраструктуры Украины, ответом на

В Министерстве обороны России заявили, что массированные удары по территории Украины были ответом на террористический акт в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ответ на организованные 2 марта киевским режимом террористические акции в Брянской области Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар возмездия", — отметили в ведомстве.

Все поставленные цели ударов достигнуты, назначенные цели поражены.

Украинская сторона подтвердила, что ее средства ПВО не смогли сбить ни один российский "Кинжал".

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