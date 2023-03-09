Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал». Об этом сообщают украинские СМИ.
Политик также отметил, что с подобным ударом киевский режим столкнулся впервые.
«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», - отметил Игнат.
Напомним, вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима.
Песков прокомментировал информацию в западных СМИ о якобы подрыве «Северных потоков» Украиной
Киевский режим на это не способен технически
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать