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  • Опубликована сегодня в 14:49

Игнат: ПВО Украины не смогли сбить ни один российский «Кинжал»

Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал». Об этом сообщают украинские СМИ.

Политик также отметил, что с подобным ударом киевский режим столкнулся впервые.

«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», - отметил Игнат.

Напомним, вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима.

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