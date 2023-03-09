Представитель воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной российской ракеты «Кинжал». Об этом сообщают украинские СМИ.

Политик также отметил, что с подобным ударом киевский режим столкнулся впервые.

«Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», - отметил Игнат.

Напомним, вооруженные силы России продолжают специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации киевского режима.