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  • Опубликована сегодня в 13:42

ДТЭК: на Украине повреждены три ТЭЦ

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о том, что три украинских теплоэлектростанции были серьезно повреждены.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Известно, что по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, была ранее объявлена воздушная тревога.

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