Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о том, что три украинских теплоэлектростанции были серьезно повреждены.

О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Известно, что по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, была ранее объявлена воздушная тревога.