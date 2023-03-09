Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о том, что три украинских теплоэлектростанции были серьезно повреждены.
О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Известно, что по всей территории, подконтрольной киевскому режиму, была ранее объявлена воздушная тревога.
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