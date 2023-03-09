Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб находится 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Политик отметил, что есть понимание, что эта армия куда-то двинется, но в области готовятся к этому.