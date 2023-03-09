Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в районе поселка Пришиб находится 40-тысячная группировка украинских войск. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политик отметил, что есть понимание, что эта армия куда-то двинется, но в области готовятся к этому.
"У нас достаточно крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования", — отметил Балицкий.
В Приднестровье предотвратили теракт против главы республики
Но у них ничего не вышло
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать