На территории Евросоюза над Telegram будет осуществляться надзор.

﻿Надзор за мессенджером пал на плечи Бельгийского института почтовых услуг и телекоммуникаций. Надзор будет осуществлятся на уровне всего Европейского Союза. Официальное решение будет опубликовано в ближайшие дни, сообщил официальный представитель института Джимми Сметдс.

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