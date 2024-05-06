Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria из Хургады в Шереметьево. Около 600 пассажиров, включая семьи с детьми, были вынуждены ждать в тяжелых условиях, без еды и воды, в грязных туалетах.