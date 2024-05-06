Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативного главы Украины вместо Владимира Зеленскому, сообщают в пресс-бюро СВР.
Запад ищет замену Зеленскому
В Соединенных Штатах активизировались усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщили в пресс-службе СВР.
Несколько сотен российских туристов застряли в Хургаде
Сотни российских туристов столкнулись с задержками рейсов авиакомпании AlMasria из Хургады в Шереметьево. Около 600 пассажиров, включая семьи с детьми, были вынуждены ждать в тяжелых условиях, без еды и воды, в грязных туалетах.
Холдинг "Швабе" разработал тепловизионную систему для управления транспортом в условиях нулевой видимости
Холдинг "Швабе" (входит в "Ростех") разработал тепловизионную систему разведки для транспорта. Это устройство позволяет управлять машинами с выключенными фарами и в условиях плохой видимости.
На Солнце зафиксирована одна из крупнейших вспышек за последние 10 лет
Одно из самых значительных солнечных событий последнего десятилетия произошло на Солнце, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева, руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.