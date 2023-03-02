Украинский военнослужащий рассказал, что в Артемовске ВСУ теряют одну-две роты в сутки. Об этом сообщают местные СМИ.
Боец с позывным "Мадьяр" снял видеообращение, в котором военнослужащие описывают ситуацию в городе.
"Если тут рота живет одну ночь, то… нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Потому что, когда мы каждый день теряем по роте, две роты", — отмечают бойцы ВСУ.
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